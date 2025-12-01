В Москве подвели итоги ежегодной Премии GIA

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевым драйвером достижения технологического суверенитета страны стали малые технологические компании (МТК), которые демонстрируют впечатляющий рост, несмотря на сложные экономические условия. Так, в реестре МТК Минэкономразвития зарегистрировано более шести тысяч компаний, а их общая выручка за 2024 год превысила миллиард рублей. Комплексная система поддержки технологического бизнеса реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

На развитие сектора МТК также влияет бесшовное взаимодействие между государством, крупным бизнесом и научно-технологическими компаниями, которое направлено на формирование в России устойчивой инновационной экосистемы, способной обеспечивать технологический суверенитет и глобальную конкурентоспособность отечественных отраслей экономики.

В Москве подвели итоги ежегодной Премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award (далее – Премия GIA), утвердившей статус ключевого инструмента по формированию и признанию передовых практик развития российского бизнеса. Мероприятие стало не просто церемонией награждения, а местом для стратегического диалога о роли корпоративных инноваций как ключевого инструмента обеспечения технологического суверенитета.

Событие собрало представителей государственной власти, топ-менеджмент крупнейших промышленных и финансовых корпораций, лидеров технологических стартапов и экспертов, что подчеркивает его роль в объединении усилий государства и бизнеса по созданию новых драйверов экономического роста.

Премия GIA стартовала с деловых диалогов с экспертами. Анатолий Браверман (РФПИ, РВК) представил технологический суверенитет как среду, требующую интеграции инвестиционных, научных и производственных цепочек. Михаил Кучмент (HOFF) указал на операционные и культурные барьеры роста. Марат Исмагулов (Альфа Банк) отметил, что устойчивые инновации возможны, когда они становятся частью ДНК компании.

Практическим воплощением диалогов стала интерактивная экскурсия "Лаборатория GIA", где участники увидели технологии, интегрированные в реальный сектор. Питч-сессии лучших проектов 2025 года продемонстрировали зрелость российских разработок в различных отраслях.

Директор платформы GenerationS Екатерина Петрова: "Премия GIA — гораздо больше, чем конкурс в области корпоративных инноваций. Она трансформировалась в площадку национального масштаба для стимулирования инновационной активности российского бизнеса и формирования практических инструментов реализации технологического лидерства. Именно здесь в режиме реального времени мы видим, как российские корпорации и стартапы находят стратегических партнёров, первых индустриальных заказчиков и инвестиции для масштабирования".

На церемонии награждения были отмечены победители в ключевых номинациях. "Москабельмет", "СИБСТЕКЛО" и "ТБанка" первенствовали в номинации "Внутренняя инновация года". Победители "Культуры инноваций" – "ИКС 5", "МОЭК" и "Сплат". Звания "Инноватор года" удостоились Филипп Беляев, Виктор Филатов и Александр Юдин. В категории "Прорыв года: Лучший инновационный стартап" победили ООО "ИРБИСТЕХ", ООО "К-СКАЙ" (Webiomed) и ООО "РЕПРОТЕСТ".

Альфа Банку было присвоено звание "Самый инновационный банк". Дмитрия Титова (ПК "Аквариус") наградили как "Технологического лидера года". Новикомбанк стал лучшим в номинации "Инновационный вклад в развитие инженерного образования".