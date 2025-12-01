Практикум по соцсетям и медиа пройдет в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На практикум по социальным сетям и медиа приглашают тюменцев 17 декабря. Мероприятие начнется в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1), сообщают организаторы.

Слушатели узнают, как делать контент, который будут смотреть. Спикером выступит блогер и эксперт по контенту с десятилетним опытом в фотосъемке и видеопродакшене Катя Малюгина. Она расскажет о трендах продвижения, живом визуале, фото и видео без перегруза и сложных схем. Вместе участники разберут частые ошибки в блогах и обсудят, почему хороший контент иногда не работает.

Вход на встречу свободный, но нужна регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 18+