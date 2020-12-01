Жителей Тюменской области обследуют в передвижном ФАПе

| Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4 | Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4

Жителей д. Карьково Бердюжского района обследовали терапевт, хирург, врач УЗИ и акушер передвижного ФАПа, сообщает Областная больница №4 Ишима.

Всем пациентам сделали электрокардиограмму, 13 человек прошли УЗИ органов брюшной полости, 19 женщин осмотрела акушерка. У всех взяли анализы крови. Некоторым пациентам откорректировали лечение, двоих направили на стационарное лечение в Бердюжскую больницу. Из 76 жителей деревни медики осмотрели половину. В основном, на прием к специалистам пришли пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями.

| Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4 | Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4

Мобильный ФАП, приобретенный по нацпроекту "Здравоохранение", приезжает в отдаленные села и деревни Бердюжского района. По оснащенности он не уступает стационарным фельдшерско-акушерским пунктам. В одной половине специализированного автобуса установлен флюорографический цифровой аппарат, в другой организован акушерский кабинет и кабинет приема врача.