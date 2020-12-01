В Тюменской области 600 студентов получили выплату за работу в пандемию

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Более 600 студентов медиков из трех колледжей в Тюмени, Тобольске и Ишиме получили выплаты за работу в пандемию в ноябре 2020 года, сообщает региональный департамент образования и науки.

Размер выплаты составляет 7 тыс. рублей. Финансовая поддержка оказана студентам, которые проходят практику. В декабре они ее получат не позднее 25-го.

Назначение выплат студентам-медикам реализовано в рамках исполнения поручений президента РФ и исполнения решений федерального оперштаба.

В соответствии с постановлением регионального правительства специальные социальные выплаты предусмотрены для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.