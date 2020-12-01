Студенты из Тюмени вышли в финал международной "Битвы журфаков"

| Фото: Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ ВКонтакте

Студенты кафедры журналистики Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ вышли в финал Международного конкурса "Битва журфаков", сообщает пресс-служба вуза.

Темой конкурса в 2020 году стало межнациональное сотрудничество. Команда ТюмГУ из студентов второго и третьего курсов в течение месяца готовила свой лонгрид, который по баллам в отборочном этапе оказался на третьем месте. В общем зачете команда заняла четвертое место. Это позволило ей выйти в финал, где будут состязаться пять российских и пять зарубежных команд.

Работу тюменских студентов-журналистов высоко оценили эксперты. Максимальные баллы они получили за эффективность и оригинальность решения проблемы, за фактографическую полноту, достоверность, фактчекинг и аналитическую работу.

Кроме российских, в битве участвовали вузы Казахстана, Киргизии, Беларуси и Приднестровья. В финале команды будут работать в смешанном формате: одна российская вместе с одной зарубежной. Планируется, что битва пройдет весной 2021 года в Калининграде.