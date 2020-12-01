Тюменские архитекторы предлагают озеленить пространство под развязкой

Институт биологии ТюмГУ Институт биологии ТюмГУ

Озеленить и создать комфортное пространство для пешеходов под развязкой на Московском тракте в Тюмени предлагают ландшафтные архитекторы ТюмГУ.

Согласно концепции разработчиков, зеленые насаждения способны справиться с загазованностью воздуха. Проект включает в себя пространство для спорта и прогулок, детскую игровую зону и парк для выгула собак.

Жюри всероссийского конкурса "Дом на Брестской" высоко оценило разработку тюменских архитекторов. Если по итогам соцопроса тюменцы одобрят идею, то авторы обратятся в администрацию Тюмени.