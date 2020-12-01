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Тюменца на десять лет отправили в колонии за сбыт спайса

Происшествия, 17:00 17 декабря 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

10 лет и два месяца колонии строгого режима получил житель Тюмени за покушение на сбыт спайса, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 августа мужчина раскладывал наркотики по тайникам. Его задержали сотрудники полиции. При личном досмотре в тайниках и по месту жительства тюменца обнаружено и изъято более 25 граммов спайса.

Суд назначил 39-летнему подсудимому 10 лет два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд

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