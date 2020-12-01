Камчатская лыжница выиграла индивидуальную гонку в Тюмени
| Фото: Федерация лыжных гонок России
Вероника Степанова из Камчатского края выиграла индивидуальную гонку Всероссийских соревнований среди юниоров 18-20 лет в тюменской "Жемчужине Сибири", сообщает Федерация лыжных гонок России.
Спортсменки состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 10 км. Победительница преодолела этот отрезок за 12 минут 31 секунду. Второе место у Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга, третьей финишировала Александра Кононова, представляющая Москву и Приморский край.
Тюменка Елизавета Бекишева заняла шестое место.