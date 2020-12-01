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Камчатская лыжница выиграла индивидуальную гонку в Тюмени

Спорт, 17:11 17 декабря 2020

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Вероника Степанова из Камчатского края выиграла индивидуальную гонку Всероссийских соревнований среди юниоров 18-20 лет в тюменской "Жемчужине Сибири", сообщает Федерация лыжных гонок России.

Спортсменки состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 10 км. Победительница преодолела этот отрезок за 12 минут 31 секунду. Второе место у Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга, третьей финишировала Александра Кононова, представляющая Москву и Приморский край.

Тюменка Елизавета Бекишева заняла шестое место.

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