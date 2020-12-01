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О жизни ханты и манси можно узнать по телефону в "Космосе"

Общество, 13:20 18 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Слушателями спектакля-телефонного звонка по WhatsApp "Тишина Севера" могут стать тюменцы 19 декабря в 20 часов, сообщают организаторы.

Горожане поучаствуют в беседе с коренными народами Севера или просто станут свидетелями их рассказов про быт и культуру ханты и манси.

"Тишина Севера" — интерактивный спектакль для одного зрителя. Для путешествия во времени необходимо всего лишь поднять трубку и ответить на входящий звонок. Спектакль основан на документальном материале.

Продолжительность телефонного разговора составляет 45 минут. Билеты можно приобрести по ссылке.

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# МТЦ Космос , спектакль

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