О жизни ханты и манси можно узнать по телефону в "Космосе"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Слушателями спектакля-телефонного звонка по WhatsApp "Тишина Севера" могут стать тюменцы 19 декабря в 20 часов, сообщают организаторы.

Горожане поучаствуют в беседе с коренными народами Севера или просто станут свидетелями их рассказов про быт и культуру ханты и манси.

"Тишина Севера" — интерактивный спектакль для одного зрителя. Для путешествия во времени необходимо всего лишь поднять трубку и ответить на входящий звонок. Спектакль основан на документальном материале.

Продолжительность телефонного разговора составляет 45 минут. Билеты можно приобрести по ссылке.