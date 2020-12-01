Тюменцы сыграют в хоккей на 14 кортах

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Тюменцы разного возраста смогут играть в хоккей со спорторганизаторами на 14 кортах города. Семь учреждений допобразования организовали бесплатные занятия, сообщает городской департамент по спорту.

"Занятия хоккеем пользуются большой популярностью у жителей нашего района. Ежедневно на корте собирается до 100 человек, порой даже не всем хватает места. Занятия проходят очень весело и результативно. В прошлом году мы командой принимали участие в турнире по хоккею в валенках. Если позволит ситуация, то будем участвовать и этой зимой" - говорит спорторганизатор детско-юношеской школы "Олимпиец" Юрий Белов.

Присоединиться к тренировкам можно в любое время и во всех районах города.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группе "Спорт Тюмени для всех".