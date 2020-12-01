В Заводоуковске собрали подарки для детей с ОВЗ

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Около 100 подарков подготовили в администрации Заводоуковского городского округа для детей с ограниченными физическими возможностями и из малообеспеченных семей.

Таким образом сотрудники администрации приняли участие в благотворительной акции "Новогодний подарок — каждому ребёнку", которая инициирована главой округа Светланой Касеновой.

"В канун самого волшебного праздника — Нового года — из рук Деда Мороза и Снегурочки ребята получат по подарку. Приятно, что мои коллеги откликнулись на эту акцию и приобрели презенты мальчишкам и девчонкам. Все подарки мы передадим специалистам социальной сферы, а они распределят их между ребятами. Дети должны верить в чудо и в существование сказочного Деда Мороза, приятно, что мы с коллективом этому способствуем, - отметила она.

Анжела Лебедева