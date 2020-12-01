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В Тюмени откроется персональная выставка картин Михаила Захарова

Общество, 16:49 18 декабря 2020

фото Центральной городской библиотечной системы | фото Центральной городской библиотечной системы

Персональная выставка тюменского художника, члена Союза художников СССР Михаила Захарова откроется в Тюмени в библиотечном арт-салоне "На Никольской" (ул. Луначарского, 51) 19 декабря, сообщает городская библиотечная система.

Выставка "Избранное" познакомит с творчеством самобытного сибирского художника. Он является талантливым живописцем, мастером рисунка, в совершенстве владеющим техникой гуаши и акварели, автором самобытных деревенских рассказов и автобиографических повестей. В экспозиции наряду с известными живописными работами впервые будет представлена графическая серия художника "На завалинке".

Кроме того, среди посетителей проведут конкурс отзывов о выставке. Победителей ждут призы – книги и комплекты открыток с дарственной надписью автора.

Вход на открытие выставки – по пригласительным билетам. Выставка будет открыта для посещения до 23 февраля 2021 года. Необходима предварительная запись по телефону 69-90-59 или на сайте www.citylib-tyumen.ru.

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# библиотека , выставка , картины , художники , Центральная городская библиотека

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