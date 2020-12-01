  • 18 декабря 202018.12.2020пятница
  • USD72,9781
    EUR89,2887
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прокуратура добилась установки фонарей в Аромашево

Общество, 16:05 18 декабря 2020

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Освещение на одной из улиц с. Аромашево появилось после вмешательства прокуратуры. Проверка прошла после жалобы местных жителей, сообщает региональное надзорное ведомство.

Как выяснилось, на ул. Комсомольской от дома № 38 до дома № 46 отсутствует освещение. В домах проживают 30 человек, из них 10 детей. Несовершеннолетние по неосвещенному участку улицы ходили из школы.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес главы района представление об устранении нарушений закона. В результате на ул. Комсомольской появилось стационарное освещение. Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аромашево , освещение , проверка , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:17 18.12.2020Моор и Смит сыграют в "World of tanks" на кибертурнире
16:05 18.12.2020Прокуратура добилась установки фонарей в Аромашево
15:54 18.12.2020В Тюмени назвали имена лучших поисковиков года
15:51 18.12.2020Российские власти заявили о возможности новых выплат на детей