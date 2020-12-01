Прокуратура добилась установки фонарей в Аромашево

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Освещение на одной из улиц с. Аромашево появилось после вмешательства прокуратуры. Проверка прошла после жалобы местных жителей, сообщает региональное надзорное ведомство.

Как выяснилось, на ул. Комсомольской от дома № 38 до дома № 46 отсутствует освещение. В домах проживают 30 человек, из них 10 детей. Несовершеннолетние по неосвещенному участку улицы ходили из школы.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес главы района представление об устранении нарушений закона. В результате на ул. Комсомольской появилось стационарное освещение. Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.