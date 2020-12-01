Трое пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Три пациента с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей, скончались мужчина 38 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней вирусной бронхопневмонии, отека легких и хронических заболеваний, женщина 61 года от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии и хронических заболеваний, а также мужчина 65 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 178 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки 165 человек выздоровели (за весь период - 20 тыс. 075). 13 пациентов остаются на ИВЛ, 5 тыс. 840 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек на перевахтовке.