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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трое пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 13:41 19 декабря 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Три пациента с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей, скончались мужчина 38 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней вирусной бронхопневмонии, отека легких и хронических заболеваний, женщина 61 года от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии и хронических заболеваний, а также мужчина 65 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 178 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки 165 человек выздоровели (за весь период - 20 тыс. 075). 13 пациентов остаются на ИВЛ, 5 тыс. 840 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек на перевахтовке.

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