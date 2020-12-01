Калининский и Ленинский округа Тюмени отмечают 55-летие

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55-летие со дня образования отмечают Калининский и Ленинский административные округа Тюмени, сообщает городская администрация.

История Ленинского административного округа начинается с указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1965 года. В документе говорилось об образовании в Тюмени территориального подразделения – Ленинского района.

За 55 лет площадь территории увеличилась в два раза и составляет на сегодня 218 кв. км. В разное время к округу были присоединены Тарманы и Мыс, Антипино и Матмассы, поселок Дорожный, деревни Зайкова, Быкова, Княжева и Копытова. В 2008 году от Ленинского округа выделен Восточный административный округ.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, поздравил тюменцев с юбилеем Ленинского административного округа. Он отметил, что 55 лет – большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится сделать его лучше.

"Сегодня Ленинский район, а по-новому округ, становится современным, красивым, уютным – совместными усилиями власти и жителей благоустраиваются улицы и дворы, создаются необходимые условия для комфортной жизни людей", - сказал он.

Калининский район также образован 55 лет назад указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Он располагался на шести тысячах гектаров в затюменской и заречной частях города, включая поселки им.Калинина, Мыс, центральную часть города до ул. Первомайской. На 1 января 1966 года на территории Калининского района проживала 121 тыс. человек.

Обращаясь к жителям округа Руслан Кухарук отметил, что Калининский район живет и активно развивается.

"Строятся дороги, благоустраиваются территории, увеличиваются объемы ввода жилья. Но все понимают, что не может быть никакого экономического развития без человеческого труда. Поэтому люди, живущие здесь, – главная ценность округа", - подчеркнул он.