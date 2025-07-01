Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии в Тобольском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, которое случилось ночью на 2-м км подъездной автодороги к дер. Овсянникова в Тобольском районе 25 июля, выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Здесь съехал в кювет автомобиль ВАЗ-21074.

Ранения в ДТП получили четверо, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, автомобилем управлял 21-летний водитель, не имеющий прав. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Пострадавшие – пассажиры: две 16-летние девушки, юноша 18-ти лет и девушка 27-ми лет. Они госпитализированы в больницу.