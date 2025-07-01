Работы по устранению последствий подтоплений организованы в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Оперативные работы по устранению последствий подтоплений организованы в Тюмени. На улицах задействовано более 60 откачивающих машин, которые оперативно ликвидируют скопившуюся воду, сообщает администрация города.

Особое внимание уделяется частным секторам и жилым домам, находящимся в понижениях рельефа, где риск затопления наиболее высок.

В таких местах, как улица Госпаровская, недавно оборудовали специальные канавы для отвода воды. Хотя эти сооружения успешно справляются с большинством ситуаций, в периоды аномальных осадков возможно кратковременное превышение объемов воды.

Специалисты управы Центрального округа проводят мониторинг и прорабатывают вопросы с собственниками домов проблемные вопросы.

Ночью на проблемном участке установят две помпы мощностью 200 и 400 кубометров.

Для мониторинга и оперативного реагирования на критические участки закреплены дежурные бригады со специализированной техникой. Ведется постоянное наблюдение за состоянием подвалов и придомовых территорий, а также прорабатываются дополнительные меры по откачке воды в частном секторе.