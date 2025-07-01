Александр Моор: результаты сотрудничества с Беларусью видны в том числе и на тюменских полях

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Результаты плодотворного сотрудничества региона с Беларусью видны в том числе и на тюменских полях. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

“Наши аграрии используют для работы технику из дружественной Республики. Как раз сейчас стартовала уборка урожая. В этом году на несколько дней раньше, чем в прошлом!”, – написал глава региона.

Аграрии начали с картофеля и ранних овощных культур открытого грунта. Первой к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского муниципального округа.

На сегодня уже собрано почти 300 тонн картофеля, больше тысячи тонн капусты и свыше 500 тонн свеклы.