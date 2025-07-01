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Александр Моор: результаты сотрудничества с Беларусью видны в том числе и на тюменских полях

Общество, 18:12 28 июля 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Результаты плодотворного сотрудничества региона с Беларусью видны в том числе и на тюменских полях. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

“Наши аграрии используют для работы технику из дружественной Республики. Как раз сейчас стартовала уборка урожая. В этом году на несколько дней раньше, чем в прошлом!”, – написал глава региона.

Аграрии начали с картофеля и ранних овощных культур открытого грунта. Первой к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского муниципального округа.

На сегодня уже собрано почти 300 тонн картофеля, больше тысячи тонн капусты и свыше 500 тонн свеклы.

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# Александр Моор , Беларусь , сельское хозяйство

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