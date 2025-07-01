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Форум репортажной фотографии имени Александра Ефремова принимает Тобольск

Общество, 19:05 28 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

24-й форум репортажной фотографии, посвященный памяти уроженца города — фотографа Александра Ефремова, проходит в Тобольске. Участие принимают 30 фотографов из разных уголков России: от Сочи до Челябинска.

Члены жюри фотоконкурса — Сергей Анисимов, Наталья Ударцева, Леся Ким и Алексей Белкин проводят мастер-классы, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

28 июля часть участников фотоконкурса отправилась на практический съемочный фототур "Образ сибирской тайги" на экотропу СИБУРа. 29 июля во Дворце наместника с 15 до 17 часов пройдет открытие выставки финалистов межрегионального конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова и торжественное награждение призеров дипломами и подарками.

Петр Вагин отметил, что форум не только объединил профессионалов и любителей фотографии, но и позволил горожанам увидеть работы участников. Среди авторов — Сергей Русанов (Тюмень), Александр Лобацеев (Тобольск), Сергей Анисимов (Селехард), Евгений Шаров (Тюмень), Алексей Белкин (Москва).

Возрастное ограничение: 12+.

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# Петр Вагин , Тобольск , фотография

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