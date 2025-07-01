В Тюменской области 320 семей получили выплаты на приобретение или строительство жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

320 семей Тюменской области, в том числе 133 – многодетные, получили выплаты на приобретение или строительство жилья за полгода. В 2024 году в регионе социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 463 молодым семьям, в том числе 263 многодетным.

Многодетные семьи имеют первоочередное право на включение в списки на получение соцвыплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Вадим Ряска.

"Участниками мероприятия являются семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в жилом помещении. Размер социальной выплаты – 35 процентов расчетной стоимости жилья, оставшаяся часть - собственные, заемные средства молодой семьи либо средства материнского (семейного) капитала. Дополнительную информацию можно получить в органе местного самоуправления по месту жительства", - рассказал эксперт.

Семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий ребенок или последующие дети, предоставляется государственная поддержка в размере 450 тыс. рублей для погашения обязательств по договору ипотечного жилищного кредитования, заключенному до 1 июля 2031 года.

Реализацией данной меры поддержки занимается АО "ДОМ.РФ".

Анжела Лебедева