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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Аромашевском и Бердюжском районах проверили магазины с пиротехникой

Общество, 12:19 20 декабря 2020

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области | фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Магазины, реализующие пиротехнику, проверили сотрудники МЧС России по Тюменской области в Аромашевском и Бердюжском районах, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейда специалисты совместно с полицией проверили пять торговых точек в Аромашевском районе и четыре – В Бердюжском районе. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Сотрудники надзорных органов проверили документацию на пиротехнические изделия, осмотрели помещения, в которых хранится пиротехника, проверили работу систем пожарной сигнализации, исправность огнетушителей, провели инструктаж с продавцами.

По словам начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Аромашевскому району Дмитрия Жирикова, пиротехнические предметы являются взрывчатыми и представляют опасность, если не соблюдаются правила их хранения и использования.

"В торговых залах не должно быть скопления пиротехники, каждое наименование должно быть представлено на витрине не более чем одним выставочным экземпляром. Это необходимо для безопасности, как покупателей, так и самих продавцов. При этом петарды должны находиться только на металлических стеллажах, - пояснил он.

Напомним, при покупке пиротехнического изделия необходимо узнать у продавца инструкцию его использования. Упаковка должна быть целой, без вмятин и следов влаги. Запускать петарды и фейерверки в помещениях, с балконов и крыш домов, а также использовать пиротехнику детям строго запрещено.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пиротехника , пожарная безопасность

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