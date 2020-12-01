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МФК "Тюмень" сыграл вничью в Нижнем Новгороде

Спорт, 16:26 21 декабря 2020

МФК Тюмень | Фото: МФК Тюмень

Мини-футбольный клуб "Тюмень" провел две заключительные встречи чемпионата российской суперлиги в уходящем году, сообщает пресс-служба клуба.

В Нижнем Новгороде тюменцы дважды сыграли с местным "Торпедо". В первой встрече хозяева были сильнее со счетом - 6:4. В повторном поединке гости смогли вырвать ничью - 4:4. Дубль в составе сибиряков оформил Андрей Батырев.

Как отметил после матчей главный тренер "Тюмени" Николай Иванов, сейчас футболисты находятся не в самой оптимальной форме.

"Учитывая состояние команды, оцениваю ничью как положительный результат. Играли на победу, но пока наши футболисты находятся не в оптимальной форме. За пять месяцев сложилась такая ситуация, что одни игроки выходят вместо других, другие – за третьих. Надеюсь, что через месяц все футболисты вернутся в строй, и там уже будет все по-другому", - подчеркнул Николай Иванов.

Заключительную встречу в 2020 году тюменцы проведут 23 декабря. В Нижнем Новгороде сибиряки сыграют с "Торпедо" в рамках полуфинала Кубка России.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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