МФК "Тюмень" сыграл вничью в Нижнем Новгороде

| Фото: МФК Тюмень | Фото: МФК Тюмень

Мини-футбольный клуб "Тюмень" провел две заключительные встречи чемпионата российской суперлиги в уходящем году, сообщает пресс-служба клуба.

В Нижнем Новгороде тюменцы дважды сыграли с местным "Торпедо". В первой встрече хозяева были сильнее со счетом - 6:4. В повторном поединке гости смогли вырвать ничью - 4:4. Дубль в составе сибиряков оформил Андрей Батырев.

Как отметил после матчей главный тренер "Тюмени" Николай Иванов, сейчас футболисты находятся не в самой оптимальной форме.

"Учитывая состояние команды, оцениваю ничью как положительный результат. Играли на победу, но пока наши футболисты находятся не в оптимальной форме. За пять месяцев сложилась такая ситуация, что одни игроки выходят вместо других, другие – за третьих. Надеюсь, что через месяц все футболисты вернутся в строй, и там уже будет все по-другому", - подчеркнул Николай Иванов.

Заключительную встречу в 2020 году тюменцы проведут 23 декабря. В Нижнем Новгороде сибиряки сыграют с "Торпедо" в рамках полуфинала Кубка России.