Тоболячка украла у пенсионерки кошелек

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У 82-летней жительницы Тобольска в магазине похитили кошелек с пятью тысячами рублей. Полицейские с помощью камер видеонаблюдения обнаружили женщину, причастную к краже, сообщает региональное управление МВД.

"Установлена личность подозреваемой - 45-летняя жительница Тобольска. Она задержана. Женщина признала вину и пояснила, что стояла за пенсионеркой в очереди и увидела, куда она кладет кошелек. Дождавшись удачного момента, злоумышленница незаметно расстегнула рюкзак и похитила кошелек, после чего сразу же вышла из магазина", - говорят полицейские.

Задержанная возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.