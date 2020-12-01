В Тюмени открылась выставка о подвиге казахского народа в годы Великой Отечественной войны

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О дружбе, боевом братстве, трудовом подвиге и взаимовыручке людей разных национальностей тюменцам расскажет передвижная выставка "Подвиг казахского народа России", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая открылась в Доме национальных культур "Строитель" в Тюмени.

Победа в Великой Отечественной войне - бесценное достояние, которое ковалось единым многонациональным народом всего Советского Союза, такое мнение высказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Экспонаты выставки – это постеры с портретами героев, биографическими данными и описанием невероятных примеров героизма защитников Родины во времена Великой Отечественной войны, - рассказал он. - Среди фотоисторий, представленных на выставке, подвиг Героя Советского Союза пулеметчика Жанбека Елеусова, Героя Советского Союза разведчика Кыдрана Туганбаева, Героя Советского Союза снайпера Алии Молдагуловой, геройский поступок при форсировании реки Ветле нашего земляка Тулебая Ажимова и многие другие".

Выставка - всероссийский проект Федерального агентства по делам национальностей и Федеральной национально - культурной автономии казахов России. В нашем регионе выставка проходит при поддержке национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

Передвижная экспозиция, сообщает пресс-служба координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, уже побывала в Самаре, Астрахани, Оренбурге, Москве и других городах России, впереди — Курган и Новосибирск. Всего 11 регионов. В планах национально-культурной автономии казахов Тюменской области – показать выставку в городах и районах Тюменской области.

"Наш общий долг – быть достойными памяти предков, бережно хранить и передавать из поколение в поколение правду о событиях военных лет, окружать вниманием и заботой ветеранов, не допускать любые попытки разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии", - заявил Есенгалий Ибраев.