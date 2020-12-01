Независимый "Прокопьев": в Тюмени открылся атмосферный книжный магазин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Атмосферных мест в Тюмени стало больше: 12 декабря в историческом центре города открылся независимый книжный магазин "Прокопьев". На третьем этаже здания по ул. Республики, 5а теперь можно выбрать хорошую книгу, и сделать это не по аннотации, а предварительно ознакомившись с содержанием в уютной обстановке за кружкой чая или морса.

Ассортимент владельцы формируют не с учетом списков бестселлеров и издательских рассылок, а опираясь на собственный читательский опыт и интерес. Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" познакомилась с ребятами и узнала, каково это - открыть книжный магазин в конце тяжелого 2020 года.

Совладелец магазина Александр Прокопьев, чья фамилия и дала название бизнесу, признается: в школьные годы читать не любил. Однако буквально три месяца назад сложились непростые жизненные обстоятельства психологического характера, и молодой человек попытался найти решение проблем в соответствующей литературе.

"Я начал интересоваться книгами, которые объяснили бы, как работает мозг, почему это со мной происходит. В процессе понял, что литература формата "сам себе помоги", которой на рынке очень много, по сути ничего важного для меня не несет, а медицинские книги написаны слишком профессиональным языком. Чего-то среднего в наличии в магазинах или очень мало, или вообще не представлено. Я начал изучать тему, вроде как разобрался в себе и понял, что хочу решить эту проблему, чтобы в свободном доступе были такие нужные и полезные книги. И при этом захотелось создать особое место, в котором захочется быть, общаться, проводить время, где можно было бы перед покупкой прочитать пару абзацев или глав, вникнуть в книгу, понять, надо оно вам или нет, и при этом никого не напрягать своим присутствием", - пояснил Александр. Он предложил эту идею своим друзьям, Дмитрию Гилёву и Юле Шмаковой, и они поддержали. Так началась работа по созданию магазина.

Идея назвать его собственной фамилией пришла Александру сразу - нет ничего важнее, чем продвижение себя и собственного бренда. К тому же фамилия звучит. Что касается места расположения, друзья рассматривали несколько вариантов. Второй тоже находился в историческом центре, но состояние здания было не лучшим, плюс из-за статуса памятника архитектуры при обустройстве и размещении вывески возникли бы проблемы. Помещение над знаменитым в городе антикафе "Пятый угол" устроило и внешне, и по условиям аренды.

От идеи до открытия магазина прошло два месяца. Для обустройства помещения Александр и Дмитрий ушли в отпуск на основной работе, и за это время практически поселились в будущем "Прокопьеве". Почти все, что есть в магазине, сделано или переделано руками ребят.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отвечая на вопрос о том, было ли страшно ввязываться в такую авантюру в конце 2020 года, молодые люди отметили, что не мыслят такими категориями. "Получится - я буду очень рад, не получится - это мой опыт. У меня такой подход: если есть проблема, она должна быть просто задачей, которую надо решить. Сложности есть всегда, всю сознательную жизнь я слышу от родителей о кризисе и препятствиях. Ты просто должен делать хорошо то, что ты хочешь. Глупо во времена, когда на Ютубе есть видео о том, как сделать буквально все, кого-то осуждать, винить в своих бедах и говорить, что не получается. Собирай единомышленников и делай", - подчеркнул Александр Прокопьев.

Своего друга и совладельца книжного магазина Дмитрия Гилёва он называет инвестором, а Юлию - главной по подбору ассортимента и продвижению в социальных сетях. Разнообразие издательств и тем в будущем планируют расширять, но то, что всегда будет на полках - это хорошие книги по психологии, психиатрии, нейрохирургии, финансам, экономике, искусству и истории. Именно эти направления больше всего интересуют владельцев. Обратную связь и пожелания от посетителей они очень ждут - это также будет влиять на то, какая литература попадет в "Прокопьев".

Друзья охотно поделились своими любимыми книгами. Александр посоветовал произведения американского невролога и нейропсихолога Оливера Сакса, "Восходящую спираль" нейрофизиолога Алекса Корба, биографию Илона Маска от Эшли Венса, сочинения Стивена Хокинга, путеводитель по психическим расстройствам "С ума сойти" Антона Зайниева и Дарьи Варламовой, "Психические расстройства и головы, которые в них обитают" Ксении Иваненко, где она описывает собственный опыт пребывания в психиатрической клинике.

Юлия назвала такие книги, как "Страдающее Средневековье", "Главное в истории искусств" Сьюзи Ходж, "От Босха до Брейгеля" Паолы Волковой, "Неизвестный Ван Гог. Последний год жизни художника" Мартина Бейли, где описываются события после ссоры знаменитого голландца с Гогеном. Последняя книга интересна еще и тем, что позволяет посмотреть на человека, который стал настолько известным после смерти, и увидеть, насколько он не верил в себя и не видел в себе искры.

Дмитрий для знакомства с финансовой сферой отправил читателей к "Самому богатому человеку в Вавилоне" Джорджа Клейсона и к "Манифесту инвестора" Уильяма Бернстайна.

Интересно, что из трех создателей книжного магазина с детства любила читать только Юлия. И Дмитрий, и Александр не особо увлекались чтением раньше, и если одного из них увлекла психология, то второго - Чак Паланик. После Паланика Дмитрий погрузился в греческую мифологию, а еще позже - в литературу об инвестировании.

В планах - проводить в пространстве "Прокопьева" мастер-классы, мероприятия, совместные просмотры фильмов с обсуждениями. В ближайшие несколько месяцев пространство дополнится проигрывателем пластинок, и любители винила смогут не только услышать Hi-Fi, но и пополнить собственные коллекции. Также ассортимент сладостей и напитков будет расти - в магазине можно будет перекусить за чтением и выпить кофе.

"Я пришел к мнению, что книги больше влияют на мозг и подсознание, чем просмотр видео. Может, так только у меня, но когда я читаю - больше погружаюсь в тему и запоминаю, чем когда смотрю ролики. Хорошая книга отдаляет тебя от этого мира, поэтому мы решили создать место, где можно спокойно уйти в себя, расслабиться, поставить телефон на беззвучный, налить чаю и погрузиться в книгу", - рассказал Дмитрий Гилёв.

Познакомиться с ребятами и выбрать, что почитать, можно со вторника по воскресенье с 13 до 22 часов по адресу: ул. Республики, 5а, 3 этаж.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова