Вывозить мусор в новогодние праздники будут по графику

| Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения

График вывоза мусора в праздничные дни в Тюменской области не изменится. При необходимости на маршруты выйдет дополнительная спецтехника, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Тюменцам напомнили, что помешать штатной работе техники в праздники может заблокированный автомобилями подъезд к контейнерным площадкам. Поэтому жителей региона просят не парковать машины у мест сбора мусора, а также аккуратно размещать отходы непосредственно в контейнерах.

"Опыт показывает, что в эти дни доступ к контейнерам часто затруднен. Это происходит из-за плотно припаркованных автомобилей во дворах. Мы напоминаем, что мусоровоз – это крупногабаритный спецтранспорт, который к тому же имеет большой радиус поворота. Если машина не может подъехать к бакам и опустошить их, а сотрудники не дозваниваются до водителя, мусоровоз в итоге уезжает, так и не забрав отходы", – пояснила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Добавим, контроль за вывозом мусора с контейнерных площадок в праздники будет усилен. Кроме этого, с 7 до 22 часов будет работать горячая линия регионального оператора – 8-800-250-73-26.