"Дневник питания" помогает россиянам контролировать вес

| Фото: Роспотребнадзор ВКонтакте | Фото: Роспотребнадзор ВКонтакте

Более 20 млн россиян пытаются с помощью "Дневника питания" снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать хорошую форму.

Как сообщает Роспотребнадзор, сервис "Дневник питания" запущен в начале ноября и размещен на платформе популярной социальной сети ВКонтакте. Он предназначен для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни, контролировать рацион питания, следить за собственным весом и получать актуальные рекомендации профессиональных диетологов и экспертов Роспотребнадзора.

Встроенный счетчик рассчитывает индивидуальную суточную потребность в энергии и помогает соблюдать суточный калораж. Предусмотрены уведомления, напоминающие о приеме витаминов и питьевом режиме, а также опция контроля за курением.

По данным Роспотребнадзора, проблема ожирения в России стоит остро. Этот диагноз имеют 19% мужчин и 27,6% женщин, а среди детей школьного возраста - каждый десятый мальчик и каждая пятая девочка. Следствием становится рост алиментарно-зависимых болезней у россиян – из-за ожирения люди страдают болезнями эндокринной системы, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями системы кровообращения. Уже известно, что люди с лишним весом гораздо тяжелее переносят новую коронавирусную инфекцию.