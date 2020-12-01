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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют движение в ночь на 23 декабря

Общество, 16:57 22 декабря 2020

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Движение на 94-м км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск будет перекрыто в ночь на 23 декабря. Оно продлится не дольше 15 минут, сообщает "Уралуправтодор".

Ограничение будет введено в интервале между 2 и 5 часами ночи. Оно связано с установкой П-образной рамки для табло переменной информации. Водителей просят быть внимательными.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# перекрытие движения , Уралуправтодор

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