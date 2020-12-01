В Тюмени поддержали 50 авторов творческого контента

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Около 50 инициатив тюменцев поддержали в рамках программы поддержки креативных создателей и сообществ от мультицентра "Контора пароходства" в 2020 году, сообщают организаторы.

Участники боролись за помощь в продвижении начинаний.

На днях инициативным тюменцам раздали последние призы программы поддержки. Так, представитель журнала о литературе, театре и кино "Реквизит" Юлия Сидорова получила консультацию по SMM-продвижению. А для художницы Розалии Халитулиной создадут пять футболок и сумок-шопперов. С другими тюменцами, которые получили поддержку на этой неделе, можно ознакомиться по ссылке.

С августа команда "Конторы пароходства" рассмотрела 79 заявок от местных музыкантов, художников, организаторов проектов, ремесленников, дизайнеров и других представителей креативных индустрий.

Поддержку получили 47 из них. Руководителей сообществ и творческих горожан консультировали по продвижению в соцсетях, создавали мерч, записывали студийные треки, оплачивали фотосъемки, проводили медиа рассылки.

По словам авторов программы поддержки, ее возобновят в 2021 году.