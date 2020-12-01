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Хабаровчанин в Тюменской области занимался производством мефедрона

Происшествия, 16:35 22 декабря 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За производство 14 кг мефедрона тюменский суд приговорили жителя Хабаровска к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. Нарколабораторию он организовал в частном доме пос. Боровский, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что хабаровчанин приехал в Тюмень в феврале 2019 года. Через интернет он дал наркодельцу согласие заняться производством мефедрона. На полученные от организатора 1,9 млн рублей приобрел дом в пос. Боровский.

Летом в Артеме Приморского края он забрал из тайников в лесном массиве химическое оборудование и через транспортную кампанию направил его в Тюмень. Через тайник хабаровчанин получил прекурсоры и вещества для производства наркотиков.

В домашней нарколаборатории было произведено более 14 кг мефедрона для сбыта в Хабаровске. Для этого обвиняемый на деньги наркодельца за 1 млн 220 тыс. рублей приобрел Toyоta Camry и скрыл в нем большую часть наркотика. По договору с транспортной автомобиль должен был быть перевезен в Хабаровск.

10 сентября 2019 года в процессе погрузки иномарки на автовоз мужчина был задержан, наркотики изъяты.

Суд назначил хабаровчанину 15 лет колонии строгого режима, конфисковал дом с земельным участком, машину и мобильный телефон. Материалы дела в отношении организатора выделены в отдельное производство.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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