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Новую школу в Восточном округе Тюмени построят во втором квартале 2021 года

Экономика, 09:40 23 декабря 2020

ГУС Тюменской области

Строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Зелинского и Менделеева в Тюмени завершится во втором квартале 2021 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Общая площадь здания – более 20 тыс. кв. метров. Учебные заведения поделены на три блока. На прилегающей территории будут беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная спортплощадка.

На объекте выполнены работы по возведению коробки здания, наружным инженерным сетям, завершены кровельные работы. Внутри ведется черновая и чистовая отделка, монтаж внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Образование" завершилось строительство семи школ, в 2019 году – трех школ.

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Образование , строительство , школа

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