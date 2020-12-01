Тюменские ветераны войны и труда получили в подарок планшеты

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

17 планшетных компьютеров, аудиотехнику, новогоднюю елку и украшения для нее, костюмы Деда Мороза и Снегурочки получили жители пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Тюмени, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Подарки вручены от депутата Госдумы Николая Брыкина.

"Мне особенно приятно приветствовать вас в юбилейный год Победы, - обратился депутат к ветеранам. - Вы прошли войну, трудились в тылу, чтобы подарить мирную жизнь своим детям и внукам. Ваш вклад в Победу неоценим, а ваши мужество и стойкость всегда будут примером для нас".

Николай Брыкин отметил, что помощь людям старшего поколения всегда была в приоритете для "Единой России", а во время пандемии коронавируса поддержка пожилых приобрела особое значение.

"Они должны чувствовать нашу заботу, это самое малое, что мы можем сделать для них. Считаю своим долгом помогать ветеранам и всегда откликаюсь на их просьбы", - рассказал депутат.

Директор пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда Алена Эбель поблагодарила Николая Брыкина за внимание к нуждам ветеранов.