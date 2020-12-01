Тюменский юрист поработал дворником из-за долгов по алиментам

| Фото: ФССП России в Twitter | Фото: ФССП России в Twitter

80 часов обязательных работ в качестве дворника назначил суд 34-летнему тюменцу, который накопил долг по алиментам перед дочерью, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов Тюменской области.

По данным организации, мужчина неофициально работает юристом в небольшой компании, доходы скрывает, дочерью не интересуется, добровольно алименты не платит. Сумма долга составила 190 тыс. рублей.

По решению суда мужчине вместо офиса пришлось поработать дворником в организации по благоустройству территории по месту проживания. После исполнения принудительных мер он выплатил долг по алиментам.

В управлении Федеральной службы судебных приставов напоминают, что отработка обязательных работ не освобождает от оплаты алиментных платежей. Должникам все равно придется погасить всю сумму перед своими детьми.