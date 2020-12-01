В Тюменской области появилась первая умная остановка

| Фото: пресс-службы «Ростелекома» | Фото: пресс-службы «Ростелекома»

Первая в регионе умная остановка запущена на гостевом маршруте на ул. Ленина в Тюмени. Остановочный павильон оснащен современным оборудованием - камерами видеонаблюдения, точкой Wi-Fi, кнопкой вызова экстренных служб, сообщает пресс-служба "Ростелекома".

На электронном табло можно увидеть время прибытия транспорта, на сенсорной панели в ожидании автобуса горожане могут почитать новости, информацию от МЧС, узнать прогноз погоды. Для гостей города есть интерактивная карта с каталогом достопримечательностей региона. При необходимости на остановке можно зарядить телефон – здесь установлено четыре USB-разъема и подставка, куда можно положить гаджет.

Как отметил на открытии объекта глава Тюмени Руслан Кухарук, умные остановки преобразят облик Тюмени.

"Со временем функциональные сервисы можно расширить. Тем более, что тюменцы участвуют в опросе и вносят свои предложения. Но уже многие отмечают, что после внедрения умных технологий поездки на общественном транспорте станут для них гораздо удобнее", - сказал он.

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком Владимир Барвинский добавил, что для работы остановки специалисты организовали каналы передачи данных и беспроводной доступ в интернет

"Мы готовы устанавливать умные остановки не только в областном центре, но и в других городах Тюменской области, подстраивая параметры продукта под каждый муниципалитет и его задачи", - добавил он.