Семьи Тюменской области получили президентские выплаты к Новому году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президентские выплаты на 170 тыс. детей перечислили семьям в Тюменской области. О выделении пяти тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего восьми лет, заявил Владимир Путин 17 декабря.

Семьям, в которых дети родились после 18 декабря, необходимо подать заявление о предоставление выплат на портале госуслуг до 1 апреля 2021. Заявку на оформление СНИЛС для ребенка можно оставить также на портале, посещать Пенсионный фонд не нужно, напомнил заместитель управляющего отделения ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

"Обращаю внимание, что данные выплаты социального характера входят в перечь доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", – отметил Левенков.

Если данные денежные средства были удержаны в счет имеющейся задолженности, необходимо обратиться в структурное подразделение управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области по телефонам, указанным на официальном сайте www.r72.fssprus.ru в разделе "Контакты", для дальнейшего урегулирования вопроса возврата указанных средств.