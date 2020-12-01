В Тюменской области проверяют семьи из групп риска после пожара с погибшими

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Профилактические рейды по пожарной безопасности начали проводить в Тюменской области 25 декабря, сообщает оперативный штаб.

Рейды проходят по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. В них участвую сотрудники МЧС, отделений полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и органов соцзащиты.

Ранее Моор поручил усилить контрольные мероприятия по пожарной безопасности на протяжении всех новогодних праздников. "Необходимо сформировать специальные бригады и не единожды побывать у каждого человека, в каждой семье из групп риска. Новогодние праздники – период, связанный с особыми угрозами в различных сферах. Единственный способ избежать чрезвычайных ситуаций – активная профилактическая работа. Оставлять людей без внимания нельзя", – сказал он.

Участники рейдов посещают семьи, стоящие на различных видах учета, пожилых и одиноко проживающих граждан. Пожарные проверяют состояние газовых котлов и печного отопления, электропроводки, пожарных извещателей. С жителями проводят беседы, раздают памятки. Мероприятия продлятся до окончания новогодних праздников.

По распоряжению губернатора главы муниципальных образований совместно с представителями органов соцзащиты составляют списки всех многодетных семей, проживающих в частном секторе и имеющих либо печное, либо электрическое отопление.

Напомним, в области погибли семь человек, в том числе пять детей в Ялуторовском районе и Тобольске, проживающих в частном секторе.