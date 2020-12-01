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Российские ученые испытают новейшие антибиотики

Общество, 14:22 26 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области ВК

Испытанием новых антибиотиков займутся ученые Московского государственного университета им. М. Ломоносова, сообщает РИА Новости.

Как отметил ректор вуза Виктор Садовничий, устойчивость бактерий к антибиотикам снижает потенциал их имеющегося арсенала, а эпидемиологическая ситуация в мире сегодня заслуживает особого внимания. Растет устойчивость к антибиотикам болезнетворных бактерий, особенно госпитальных штаммов.

По его словам, также в МГУ будут заниматься испытанием новых антибиотиков, разработкой и испытаниями новой вакцины от коронавирусной инфекции, ранней диагностикой и изучением наследственных болезней.

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# антибиотики , ученые

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