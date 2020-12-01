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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Огнеборцы потушили сильный пожар в Тюменском районе

Происшествия, 14:32 27 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Жилой частный дом вспыхнул на ул. Хвойная в Патрушева утром 27 декабря. Погибших и пострадавших нет.

Вызов поступил в 5 часов 23 минуты. Огнеборцы были на месте в 5 часов 36 минут.

"Участие в тушении принимали 19 человек личного состава. Было задействовано пять единиц техники. Пожар ликвидирован", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте работают дознаватели.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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