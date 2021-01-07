В Тюменской области планируют производить умные панели для жилых домов в Арктике

Фото: www.rgo.ru Фото: www.rgo.ru

Предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов в арктическом регионе планируют создать в Тюменской области.

Как сообщает Тюменский ГМУ, ученые медицинского университета получили грант в размере 150 млн рублей на господдержку исследований в рамках развития межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Предприятие появится по итогам реализации проекта "Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, сна и работоспособности (LigtArctic)".

"Умное освещение" автоматически будет настраиваться на нужный диапазон, распределять искусственное освещение в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице. По данным ученых, в условиях 24-часовой полярной ночи и полярного дня неправильное распределение искусственного освещения в течение суток отрицательно влияет на работу биологических часов и состояние здоровья, особенно в условиях дефицита естественного света в зимний период в Арктике. Полярный день способствует дефициту сна и не позволяет вырабатывать мелатонин. Если освещение недостаточное или избыточное - происходит разбалансировка биоритмов человека. Питание в разные часы и с разным световым режимом по-разному сказывается на индексе массы тела.

Ученые разработают алгоритм, проведут мониторинг суточной динамики физиологических параметров с учетом цикла сна и бодрствования, производительности и показателей здоровья. Параметры будут измерять при помощи дистанционных гаджетов в реальных условиях жизни в течении года.