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Тоболяк украл деньги с карты друга

Происшествия, 17:01 28 декабря 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Молодого человека, подозреваемого в краже денег с банковского счета, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

18-летний потерпевший распивал алкоголь со своим товарищем в баре, а на утро заметил пропажу смартфона. Когда друзья пошли домой 19-летний подозреваемый взял чужой телефон и через онлайн-банк перевел небольшую сумму на свой счет. После чего похитил телефон для последующего перевода денег. Пока потерпевший не заблокировал счет, его товарищ успел перевести более 18 тыс. рублей.

Задержанный свою вину признал, по данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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# деньги , хищение

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