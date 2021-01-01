Гастроэнтеролог рассказала тюменцам, как сохранить здоровье среди изобилия еды и напитков

Ляпина Мария | Фото: Кардиоцентр ВКонтакте Ляпина Мария | Фото: Кардиоцентр ВКонтакте

Обратить пристальное внимание на качество и количество еды в новогодние каникулы, советует гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент, сотрудник тюменского кардиоцентра Мария Ляпина.

Она подготовила четыре совета, которые помогут сохранить здоровье среди изобилия еды и напитков.

Большие перерывы и обильная еда вызывают дискомфорт и проблемы в желудочно-кишечном тракте. Если вы съедаете больше, чем обычно за один раз, может появиться изжога, замедлиться работа всей пищеварительной системы. Отсюда боли в животе, вздутие и нарушения стула. Поэтому даже в праздничный день должны быть завтрак, обед и ужин. Разделите приемы пищи по времени и уменьшите порции.

Используйте альтернативные и простые рецепты с продуктами, которые наименее вредны. Например, для заправки салатов лучше использовать нежирную сметану, греческий йогурт. Вместо жарки запекайте или тушите. Рыбу и мясо сочетайте с овощами. Большое количество сладкого и мучного может вызвать брожение и повышенное газообразование в кишечнике, то есть плохое самочувствие на следующий день неминуемо.

Простая чистая вода помогает почкам выводить токсины, но при этом сохранять питательные вещества и микроэлементы. Сладкие газированные напитки и соки очень калорийны и содержат много сахара, они увеличивают нагрузку на наш организм и поджелудочную железу и незаметно способствуют набору лишнего веса.

Заранее подумайте обо всех продуктах и напитках, которые могут быть на праздничном столе, и решите, стоит ли употреблять те из них, которые могут повлечь неприятные последствия для самочувствия. Если вам противопоказаны какие-то блюда, не провоцируйте себя, не покупайте и не готовьте их.

Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта вызовут жирные, жареные или копченые блюда, маринованные, слишком соленые или острые продукты, острые приправы и соусы, крепкие алкогольные и газированные напитки, шоколад, крепкий кофе, сообщает пресс-служба тюменского кардиоцентра.

Дарья Казакова