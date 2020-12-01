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Часть трассы Тюмень - Ханты-Мансийск сделают четырехполосной

Губернатор, 19:22 28 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часть федеральной трассы Тюмень -Ханты-Мансийск будет расширена до четырех полос к 2024 году. В этом заверил жителей губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 28 декабря.

"Человеческая жизнь - это самая большая ценность. Дорога Тюмень - Ханты-Мансийск снискала недобрую славу очень опасной трассы, напряженной, с большим потоком автомобилей. Она должна стать безопасной. Ее расширят до четырех полос, встречные потоки не будут пересекаться. Как раз достаточно много аварий происходит из-за усталости водителей, которые допускают выезд на встречку", - сказал он.

Глава региона напомнил, что в 2016 году правительство Тюменской области и Росавтодор заключили соответствующее соглашение. Часть работ уже ведется: по некоторым заключены контракты, ведется проектировка. После 2024 года будут вести переговоры по расширению этой трассы в Тобольском и Уватском районе.

Кроме того, губернатор заверил жителей Ярковского района, что в ближайшем будущем решится вопрос по остановкам на федеральной трассе.

"Во время ремонта была поднята проблема с остановками, карманами для автобусов. Все недочеты учтем. Мы нашли инструмент и проведем необходимые работы для обустройства дорог. Жители привыкли к определенной степени комфорта: чтобы не нужно было пересаживаться, ехать в районный центр или в Тюмень. Мы сделаем качественные переходы и остановки", - пообещал он.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , транспорт , федеральная трасса

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