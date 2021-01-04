В ДНК "Строитель" пройдет новогодняя программа для детей

| Фото: из сообщества "ДНК "Строитель" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ДНК "Строитель" во ВКонтакте (архив)

Новогодняя программа "Мешок с подарками, или Как Злюка-закорюка с Зимой воевала" начнется в ДНК "Строитель" 5 января в 11 часов, сообщают организаторы.

В программе интермедии: конкурсы, игры, забавы, тематические викторины, выступления творческих коллективов. "Зрители помогут расколдовать Дедушку Мороза, покажут Злюке-закорюке, в чем радость Нового года и спасут праздник", – рассказали организаторы.

Цена билета – 110 рублей. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону 36-56-17.