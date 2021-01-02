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Викторина и эстафеты ждут тюменцев в сквере Казачьи луга

Общество, 15:01 02 января 2021

Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Викторина и эстафеты ждут тюменцев на игровой программе "Снежные баталии", которая развернется в сквере Казачьи луга 5 января в 12 часов, сообщает Центр русской культуры.

Участники мероприятия разделятся на команды. Перед началом баталий они примут участие в викторине "Снежный спорт", затем пройдут различные эстафеты: "Каракатицы", "Гонки", "Горнолыжники", "Лыжная тачка", "Бой снежками", "Греби лопатой", "Снежная баба".

"Веселые зажигательные игротанцы и зимняя зарядка помогут детям и взрослым приобрести заряд бодрости, а снежные игры и конкурсы не только поднимут настроение, но и согреют в морозный солнечный денек", – рассказали организаторы.

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# викторина , дети , эстафета

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