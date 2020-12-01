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Стартовал прием заявок на кинофестиваль "Ноль плюс-2021"

Общество, 09:03 30 декабря 2020

Ноль плюс во ВКонтакте | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте

Прием заявок для участия в VIII Международном кинофестивале "Ноль Плюс" начался 28 декабря. Событие пройдет с 26 сентября по 3 октября 2021 года как в очном формате в Тюмени и других городах, так и в онлайн-режиме, сообщают организаторы.

К участию приглашают авторов и студии, которые снимают фильмы и мультфильмы для детей, подростков, молодежи и семейного просмотра.

В программе 2021 года - международный конкурс полнометражного игрового кино; международный конкурс короткометражного игрового кино; международный конкурс короткометражного анимационного кино; международный конкурс документального, научно-популярного и просветительского кино.

Заявки принимаются до 20 апреля 2021 года по ссылке.

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# кинофестиваль Ноль плюс

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