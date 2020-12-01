В Ишиме пожарные проверят пятнадцать тысяч семей

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Более 15 тыс. семей посетят сотрудники МЧС во время противопожарных рейдов в Ишиме, сообщает городская администрация.

В Ишиме создана межведомственная группа, в состав которой вошли представители системы образования, профилактики, социальные службы, МЧС. В последние декабрьские дни мобильные группы вышли в профилактические рейды. За день они объехали 20 многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в частном секторе.

Ответственные лица проверили наличие и исправность дымовых извещателей в домах, осмотрели отопительное оборудование, вручили памятки о противопожарной безопасности.

Патрулирование в городе будет усилено во время праздничных дней.