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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме пожарные проверят пятнадцать тысяч семей

Общество, 18:40 29 декабря 2020

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Более 15 тыс. семей посетят сотрудники МЧС во время противопожарных рейдов в Ишиме, сообщает городская администрация.

В Ишиме создана межведомственная группа, в состав которой вошли представители системы образования, профилактики, социальные службы, МЧС. В последние декабрьские дни мобильные группы вышли в профилактические рейды. За день они объехали 20 многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в частном секторе.

Ответственные лица проверили наличие и исправность дымовых извещателей в домах, осмотрели отопительное оборудование, вручили памятки о противопожарной безопасности.

Патрулирование в городе будет усилено во время праздничных дней.

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# Ишим , противопожарные меры

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