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Проект "Физкультура на производстве" стартует в Тюмени в 2021 году

Общество, 09:15 30 декабря 2020

портал "Тюмень - наш дом"

Проект "Физкультура на производстве" стартует в Тюмени в 2021 году. Принять участие в нем приглашают организации и предприятия, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участникам предложат выполнять несложные физические упражнения во время рабочего процесса. Организаторы отмечают, что ежедневная нагрузка по 10-15 минут в день снизит риски возникновения недугов, повысит работоспособность и увеличит производительность труда.

"Проект направлен на то, чтобы приобщить к регулярным занятиям физической культурой как можно большее число людей. Сотрудники организаций смогут увеличить ежедневную двигательную активность без отрыва от работы", - отметил начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Александр Шатохин.

Работа над проектом "Физкультура на производстве" началась в июне 2020 года. На сегодня уже разработан видеокомплекс общеразвивающих упражнений для различных профессий и специальностей, рекомендованный для трансляции на предприятиях и в организациях города.

Заявки на участие от предприятий принимаются по телефону 35-30-79.

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# ЗОЖ , предприятия , спорт , физкультура

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