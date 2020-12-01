Победителей первого конкурса философской фотографии назвали в Тюмени

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Итоги первого конкурса философской фотографии "Вижу (не)понимаю" подвели в Тюменском госуниверситете.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, первое место жюри присудили Ивану Горковенко за работу "Дизъюнкция", на втором месте оказалась работа "Имманентность" Зои Петровой, третье место разделили "Феномен" Александры Аксеновой и "Темная экология" Вячеслава Костылева.

Участие в конкурсе приняли более сотни авторов из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, Перми, Астрахани и Нижнего Тагила. За победу боролись как школьники и студенты, так и просто горожане, люди зрелого возраста.

Самыми популярными категориями конкурса стали бессмертие, власть, время, впечатление, материя, пустота, пространство, реальность, свобода. Каждую работу оценивали шесть экспертов: три философа ТюмГУ и три профессиональных фотографа.

Сейчас организаторы фотоконкурса готовят дипломы и сертификаты для победителей и участников. В 2021 году планируется подготовить оффлайн-выставку работ.