Тюменцам рассказали, как распознать у себя ложную аллергию

| Фото: ОКБ 1 ВКонтакте | Фото: ОКБ 1 ВКонтакте

О ложной аллергии и о том, как ее распознать, рассказала аллерголог-иммунолог Областной клинической больницы № 1 Мария Грахова.

Специалист отметила, что псевдоаллергические реакции могут возникнуть у любого человека. Существует три варианта развития событий, из-за которых этот процесс может запуститься. Во-первых, причиной может стать избыточный прием в пищу гистаминолибераторов - продуктов, которые содержат в себе компоненты, вызывающие аллергию. Во-вторых, в организме человека может быть нарушена переработка вторичных продуктов, за счет чего также будут накапливаться аллергические вещества. К примеру, нарушение эффективного преобразования продуктов питания может быть вызвано неправильной работой желудочного тракта (гастрит, язва, патология печени и т.д.).

Еще один вариант образования ложной аллергической реакции – вторичные продукты, богатые гистаминами, которые накапливаются в организме из-за нарушения функции их выведения ввиду заболеваний мочевыделительной системы. При этом важно отметить, что реакция организма на все вышеперечисленные факторы будет такой же, как при обычной аллергии. Могут быть отеки, высыпания, зуд. И больной даже и лечиться будет стандартно – принимать самостоятельно таблетки от аллергии.

В этом-то и есть опасность для организма, подчеркивает врач. "Человек не лечит основное заболевание, он борется лишь с одним из симптомов. У него, к примеру, может быть кровоточащая язва желудка, а он заглушает реакцию организма антигистаминными препаратами. Примечательно, что в таких случаях в тестовых анализах аллергена нет", - пояснила Мария Грахова.

Важно помогать организму бороться с главным заболеванием, а не его симптомами. А для этого нужно понять причину. В первую очередь перед выявлением причины аллергии надо ограничить прием продуктов, богатых аллергенами: сыр, авокадо, рыба, копчености, консервированная пища, квашеная капуста, томаты, шоколад, какао, белок яйца. После этого посмотреть на реакцию организма, а далее, если ситуация не меняется – прийти на прием к терапевту либо аллергологу.

Дарья Казакова