Моор поручил сформировать план финансирования нацпроектов

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Два новых проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" реализую в Тюменской области в 2021 году.

Об этом заявил губернатор Александр Моор во время рабочего совещания с членами правительства и руководителями департаментов.

В области будут исполнено 45 региональных программ в рамках национальных проектов. Александр Моор поручил кураторам региональных проектов максимально взвешенно отнестись к их планированию и финансированию.

"Финансирование проектов должно быть более равномерным по году. Это в первую очередь касается крупных, финансово емких национальных и региональных проектов, – подчеркнул губернатор. – На январском совещании каждый должен представить мне план проведения закупочных процедур, а также финансовый план поквартально, по году и исполнение".